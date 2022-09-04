Ганчаренко: «Сделали всё возможное»

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» вернулось на победный путь благодаря победе над «Уралом» со счетом 2:1. Для «Урала» это было уже седьмое поражение в сезоне, команда плотно ложится на дно турнирной таблицы, но белорусский наставник клуба Виктор Ганчаренко считает, что его игроки и так сделали все возможное.

- То, во что мы сегодня сыграли, это практически максимум. Может быть, были простые потери мяча в простых ситуациях, соответственно было меньше быстрых атак. Ну, а так, мы старались и отдали все, - цитирует Виктора Ганчаренко телеканал Матч ТВ.