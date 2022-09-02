Аршавин — о Захаряне: «Если это сильное хотение «Челси», то за полгода можно будет найти вариант, как перевести деньги из Англии в Россию»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее московский клуб сделал официальное заявление, в котором сообщил, что по техническим причинам трансфер футболиста осуществить не удалось.

«Думаю, он ещё молодой, всё ещё впереди. Жаль, что это не состоялось. Если это прямо сильное хотение «Челси», то за полгода можно будет найти вариант, как перевести деньги из Англии в Россию. Захарян — это один из самых талантливых и перспективных футболистов не только России, но и Европы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, «синие» предлагали за Захаряна 15 миллионов евро. Предполагалось, что сам игрок подпишет с лондонским клубом шестилетнее соглашение.

В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл за «Динамо» шесть матчей, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами.