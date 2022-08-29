Переход Самошникова в «Динамо» сорвался

Переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московское «Динамо» сорвался, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сделка была полностью согласована, но 24-летний футболист провалил медосмотр перед переходом в московский клуб.

Самошников защищает цвета казанцев с января 2020 года. Всего в составе «Рубина» футболист провёл 65 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

В текущем розыгрыше Первой лиги на счету защитника две результативные передачи в шести проведённых встречах.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 3 сентября против «Урала», а «Рубин» на следующий день померится силами с владикавказской «Аланией».