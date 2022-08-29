Депутат Терюшков – о трансфере Захаряна в «Челси»: «Ехать и выступать в Англию – предательство»

Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ, прокомментировал возможный трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Ехать и выступать в Англию – предательство. Вы так не считаете? Странная позиция у вас», – сказал Терюшков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что трансфер Захаряна может обойтись «Челси» в 15 миллионов евро. Такая сумма отступных для европейских клубов прописана в контракте 19-летнего вингера с «бело-голубыми».

В этом сезоне Захарян отметился голом и двумя ассистами в Российской премьер-лиге. Ранее ходили слухи, что «Челси» купит Арсена только в том случае, если тот сменит российское гражданство на армянское.