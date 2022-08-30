Леверкузенский «Байер» официально объявил о годичной аренде полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои. В сделку не будет включена возможность выкупа по окончанию сезона, о чём ранее сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

У Хадсона-Одои было много предложений для продолжения карьеры. Игрок долго думал и выбирал, куда ему лучше всего перейти. В конечном итоге англичанин остановил выбор на леверкузенском «Байере», который гарантировал ему регулярное место в основе.

В 2019 году Хадсон-Одои мог перебраться в мюнхенскую «Баварию» за 40 миллионов евро, но «Челси» не стал отпускать своего талантливого полузащитника.