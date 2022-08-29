«Кристал Пэлас» предложил 32 миллиона евро за полузащитника «Челси»

Лондонский «Кристал Пэлас» обратился к «Челси» с предложением по трансферу полузащитника Конора Галлахера, который выступал за «орлов» в прошлом сезоне на правах аренды. По информации от The Times, команда Патрика Виейра предложила за молодого англичанина 32 миллиона евро.

Сам Галлахер ранее договорился с Тухелем, что останется в «Челси» на этот сезон, чтобы побороться за место в основном составе. Вряд ли «пенсионеры» отпустят хавбека в силу кадровых проблем.

В своём последнем матче за «Челси» Галлахер получил красную карточку в первом тайме против «Лестера». Из-за дисквалификации игрок будет вынужден пропустить ближайший поединок своей команды на выезде против «Саутгемптона».