Виейра – о трансфере Галлахера: «Он игрок «Челси»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра отказался комментировать возможный переход в команду полузащитника «Челси» Конора Галлахера. Напомним, что молодой англичанин в прошлом сезоне выступал за «орлов» на правах аренды и отметился 8 голами в чемпионате Англии.

«Он игрок «Челси». Сложно о чём-то говорить в такой ситуации», – сказал Виейра на пресс-конференции.

Ранее Виейра заявил, что если у «Кристал Пэлас» будет возможность вернуть Галлахера, в клубе обязательно её рассмотрят. Британское издание The Times сегодня опубликовало информацию, согласно которой «орлы» предложили 32 миллиона евро за Конора. Тем не менее, «Челси» хочет оставить игрока.