«Кристал Пэлас» упустил победу над «Брентфордом»

«Кристал Пэлас» играл против «Брентфорда» в пятом туре Премьер-лиги. В более-менее равной борьбе соперники набрали по очку (1:1). На 59-й минуте Уилфрид Заха взял игру на себя, вышел на ударную позицию и поразил девятку ворот противника. В самой концовке гости спаслись после прострела на линию вратарской и удара головой от Йоана Виссы. Гости могли и выиграть, перед свистком Бен Ми попал в перекладину.
Протокол игры
|(1:0) Заха Уилфрид59'
|88'Висса Йоан (1:1)
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Уорд Джоэл•Шлупп Джеффри76' (Миливоевич Лука (76') •Дукуре Шейк•Эзе Эберечи76' (Айю Джордан (76') •Олисе Майкл80' (Митчелл Тайрик (80') •Матета Жан-Филипп54' (Эдуар Одсонн (54') •Заха Уилфрид
Райя Давид•Хикки Аарон 71'79' (Висса Йоан (79') •Йоргенсен Матиас•Ми Бен•Генри Рико•Янельт Витали•Баптист Шендон68' (Ониика Фрэнк (68') •Йенсен Матиас79' (Годдос Саман (79') •Мбеумо Брайан68' (Дасилва Джошуа (68') •Тони Айвен• 83'Льюис-Поттер Кин68' (Дамсгор Миккель (68')
Запасные: Стевенс Финли•Стракоша Томас•Расмуссен Мадс•Бех Мадс
30 августа. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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