«Кристал Пэлас» упустил победу над «Брентфордом»

«Кристал Пэлас» играл против «Брентфорда» в пятом туре Премьер-лиги. В более-менее равной борьбе соперники набрали по очку (1:1). На 59-й минуте Уилфрид Заха взял игру на себя, вышел на ударную позицию и поразил девятку ворот противника. В самой концовке гости спаслись после прострела на линию вратарской и удара головой от Йоана Виссы. Гости могли и выиграть, перед свистком Бен Ми попал в перекладину.