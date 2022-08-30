«Барселона» и «Челси» близки к согласованию трансфера Обамеянга

Каталонская «Барселона» и лондонский «Челси» находятся в шаге от того, чтобы согласовать сделку по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации от журналиста Херарда Ромеро, сумма перехода составит 23 миллиона евро + бонусы.

33-летний форвард открыт к переходу в «Челси», где его ждёт бывший тренер по дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Обамеянг раньше выступал в Английской премьер-лиге в составе другого лондонского клуба – «Арсенала», который ныне лидирует в турнирной таблице чемпионата.

В прошлом сезоне Обамеянг за полгода забил за «Барселону» 11 голов в 17 матчах чемпионата Испании.