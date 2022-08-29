Аренда Хадсона-Одои в «Байер» могла сорваться, но немцы согласились на условия «Челси»

Переход полузащитника «Челси» Калума Хадсона-Одои в леверкузенский «Байер» мог сорваться. По информации от Sky Sports, немецкий клуб хотел включить в арендную сделку право выкупа, на что категорически не соглашались «синие». В один момент казалось, что переговоры зашли в тупик, но «фармацевты» всё же пошли на условия «Челси».

Напомним, что Хадсон-Одои пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы. В данный момент Томас Тухель не видит англичанина в своей команде, но при это не исключает, что вернувшись с аренды Каллум сможет побороться за место в основе.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В 2019 году к футболисту активный интерес проявляла мюнхенская «Бавария», но трансфер так и не состоялся.