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Аренда Хадсона-Одои в «Байер» могла сорваться, но немцы согласились на условия «Челси»

 
29 Августа 2022 • 09:39 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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30.08 21:45

Переход полузащитника «Челси» Калума Хадсона-Одои в леверкузенский «Байер» мог сорваться. По информации от Sky Sports, немецкий клуб хотел включить в арендную сделку право выкупа, на что категорически не соглашались «синие». В один момент казалось, что переговоры зашли в тупик, но «фармацевты» всё же пошли на условия «Челси».

Напомним, что Хадсон-Одои пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы. В данный момент Томас Тухель не видит англичанина в своей команде, но при это не исключает, что вернувшись с аренды Каллум сможет побороться за место в основе.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В 2019 году к футболисту активный интерес проявляла мюнхенская «Бавария», но трансфер так и не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Каллум Хадсон-Одои Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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