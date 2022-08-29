«Лион» и «Монца» заинтересованы в Бакайоко

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко может сменить клубную прописку нынешним летом, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, интерес к 28-летнему французу проявляют «Лион» и «Монца».

Напомним, что Бакайоко до сих пор принадлежит «Челси», куда перешёл из «Монако» летом 2017 года. Однако последние четыре года футболист провёл в составах других клубов на правах аренды. За это время, помимо «Милана», он успел поиграть за «Монако» и «Наполи».

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «россонери» 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает француза в 10 миллионов евро.