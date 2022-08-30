Тухель хочет, чтобы «Челси» играл по схеме с 4 защитниками

Главный тренер «Челси» Томас Тухель по ходу сезона может изменить игровую расстановку команды. По информации от журналиста Низара Кинселлы, немецкий специалист хотел бы выставлять на поле состав по схеме с 4 защитниками.

Напомним, что «Челси» с момента назначения Тухеля играет с тремя защитниками. С этой расстановкой «синие» выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2020/21.

Также источник добавляет, что Тухель возлагает большие надежды на молодого полузащитника Конора Галлахера, который в последнем матче против «Лестера» получил красную карточку. Теперь хавбек будет вынужден пропустить сегодняшнюю игру с «Саутгемптоном».