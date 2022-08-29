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Гордон вряд ли перейдёт в «Челси»

 
29 Августа 2022 • 10:22 Комментировать
Саутгемптон
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Челси
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30.08 21:45

Трансфер нападающего «Эвертона» Энтони Гордона в лондонский «Челси» находится под угрозой срыва. По информации от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, клубы значительно расходятся в цене.

Если «Эвертон» требует за молодого англичанина 70 миллионов евро, то «Челси» пока не готов платить такую сумму. Переговоры продолжаются, но соглашение между клубами выглядит маловероятным.

Напомним, что Гордон способен закрыть любую позицию в атаке, а также сыграть правого вингбека. По сведениям некоторых источников, Томас Тухель видел в Энтони футболиста, который в основном играл бы правого латераля, тогда как Рис Джеймс мог бы действовать в центре обороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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