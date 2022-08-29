Хадсон-Одои вылетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои вылетел в Леверкузен для завершения своего перехода в «Байер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, следующий сезон 21-летний англичанин проведёт в немецком клубе на правах аренды без права последующего выкупа.

Напомним, что Хадсон-Одои является воспитанником «Челси», за который провёл в общей сложности 126 матчей, забив в них 16 голов и отдав 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

Свой следующий матч «синие» проведут завтра, 30 августа, в гостях против «Саутгемптона». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.