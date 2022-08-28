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Тухель раскритиковал Галлахера за удаление в матче с «Лестером»

 
28 Августа 2022 • 11:31 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
30.08 21:45

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча 4-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1) подверг критике полузащитника своей команды Конора Галлахера.

Напомним, уже на 23-й минуте встречи английский футболист был удалён с поля после того, как получил вторую жёлтую карточку.

Немецкий специалист признал справедливость решения главного арбитра этой встречи, упрекнув своего подопечного в необдуманном решении.

«Нельзя было идти в борьбу в первые 20-25 минут, когда у тебя уже есть жёлтая карточка. Это действие явно тянуло на жёлтую карточку и поставило нас в очень невыгодное положение. Не было ни одной причины принимать такое решение», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

После четырёх проведённых матчей «синие» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Тухеля проведут 30 августа против «Саутгемптона». Начало — в 21:45 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Конор Галлахер
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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