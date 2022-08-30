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Фофана успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Челси»

 
30 Августа 2022 • 20:31 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
1 5.50 X 4.20 2 1.65
Через 0 ч. 55 мин.

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана стал ещё ближе к переходу в «Челси».

В лондонском клубе не были полностью уверены в физической форме француза, поскольку значительную часть прошлого сезона тот пропустил из-за серьёзной травмы. Несмотря на некоторые опасения, 21-летний футболист без каких-либо проблем прошёл заключительную часть медицинского осмотра в Нью-Йорке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В кратчайшие сроки защитник будет официально представлен в качестве новичка «Челси».

«Лестер» заработает на продаже Уэсли Фофана порядка 85 млн евро. В составе «лис» игрок провёл 52 матча, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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