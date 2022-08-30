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«Челси» потратит 90 млн евро на ещё одного защитника сразу после подписания Фофана

 
30 Августа 2022 • 20:39 Комментировать
Саутгемптон
0:0
Челси
1 5.50 X 4.20 2 1.65
1-й тайм

«Челси» продолжает серьёзно вкладываться в усиление центра обороны.

Переход Уэсли Фофана из «Лестера» в «Челси» за 85 млн евро почти завершён, однако на этом лондонцы не завершили свою работу: как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сегодня руководство «синих» предложило порядка 90 млн евро за центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Трансфер будет оформлен до закрытия текущего окна, при этом хорват пополнит ряды «Челси» только летом следующего года.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Йошко Гвардиола составляет 35 млн евро. В составе «РБ Лейпцига» 20-летний центрбек провёл 50 матчей, в которых забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Йошко Гвардиол
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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