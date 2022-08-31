Тухель рассказал, что поможет «Челси» улучшить результаты

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после поражения от «Саутгемптона» в матче пятого тура чемпионата Англии. Поединок завершился победой «святых» со счетом 2:1.

«Команде должно помочь закрытие трансферного окно. Только после дедлайна мы сможем понять, кто по-настоящему предан команде. Мы должны повысить требования к себе, в том числе и тренерский штаб. Нужно разобраться, кто какую роль готов выполнять», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.

После пяти сыгранных туров «Челси» набрал семь баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.