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Гилмор может выйти в составе «Челси» на матч с «Саутгемптоном»

 
30 Августа 2022 • 15:56 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
1 5.70 X 4.20 2 1.58
Через 5 ч. 28 мин.

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор может сегодня принять участие в матче против «Саутгемптона». Напомним, что «синие» сейчас испытывают серьёзные кадровые проблемы в центральной зоне. Матео Ковачич после травмы пока не готов провести на поле 90 минут, Конор Галлахер получил дисквалификацию, а Нголо Канте из-за повреждения пропустит минимум месяц.

Таким образом, Гилмор является одним из немногих доступных полузащитников на завтрашний матч против «Саутгемптона». По информации от журналиста Тома Родди, главный тренер «Челси» Томас Тухель может доверить хавбеку несколько минут в концовке.

Гилмор всё ещё может покинуть «Челси» до закрытия трансферного окна. На игрока претендует «Брайтон».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Билли Гилмор
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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30.08  21:45 Саутгемптон ... Челси 5.70 4.20 1.58
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