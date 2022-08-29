Обамеянг готовится к переезду в Лондон

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил своему окружению, что уже готовит все необходимые вещи для того, чтобы отправиться в Лондон в самые ближайшие дни. Об этом рассказал журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что 33-летний габонец близок к переходу в «Челси». Также предложение испанскому клубу о трансфере футболиста сделал и «Манчестер Юнайтед», однако сам игрок предпочитает перейти в лондонскую команду.

Обаменянг перешёл в «Барселону» в январе нынешнего года из «Арсенала». Всего в составе «сине-гранатовых» нападающий провёл 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.