Тухель обеспокоен состоянием «Челси» после поражения от «Саутгемптона»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал неудачу своей команды в матче с «Саутгемптоном» (1:2).

Сегодняшнее поражение стало для лондонцев уже вторым после пяти туров текущего сезона Английской премьер-лиги.

«Мы хорошо начинали почти во всех матчах, но, очевидно, нам не хватает концентрации и последовательности, – цитирует рулевого «Челси» BBC. – Я очень не люблю проигрывать, но это уже второе поражение с начала сезона. Я не думаю, что сейчас от соперников требуется что-то выдающееся, чтобы нас обыграть – и мне это совершенно не нравится. Кроме того, я не понимаю, как мы попали в столь неприятную ситуацию с многочисленными травмами в полузащите», – рассказал в интервью немецкий специалист.