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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл альтернативу Гордону в Чемпионшипе

 
29 Августа 2022 • 12:02 Комментировать
Саутгемптон
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Челси
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30.08 21:45

Лондонский «Челси» до конца трансферного окна может приобрести вингера «Уотфорда» Исмаила Сарра. По информации от журналиста Саймона Филлипса, сенегалец является альтернативой на случай, если руководству не удастся оформить трансфер Энтони Гордона из «Эвертона».

Ранее на Сарра претендовала «Астон Вилла», но бирмингемский клуб в конечном итоге выбыл из гонки. В этом сезоне Исмаила отметился одним голом и результативной передачей в 4 поединках Чемпионшипа.

Так как за Гордона «Эвертон» требует в районе 70 миллионов евро, Сарр может стать для «Челси» более бюджетным вариантом. «Уотфорд» будет готов отпустить сенегальца за 35-40 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Уотфорд Исмаила Сарр Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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