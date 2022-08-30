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«Челси» не отказывается от подписания де Йонга: игроку предложена внушительная зарплата

 
30 Августа 2022 • 20:59 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Челси
1 5.50 X 4.20 2 1.65
1-й тайм

По данным источника, «Челси» попытается провернуть покупку Френки де Йонга у «Барселоны» в последние дни летнего трансферного окна.

Голландский полузащитник долгое время был связан с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но так и не покинул ряды каталонцев, и если «красные дьяволы», похоже, окончательно выбыли из борьбы за игрока, то лондонцы всё ещё рассчитывают оформить громкую сделку. Как стало известно журналисту-инсайдеру Херарду Ромеро, сегодня «Челси» вновь вышел на 25-летнего хавбека, предложив тому зарплату в 18 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует выручить от продажи де Йонга не менее 85 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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