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Тухель посетовал на дефицит полузащитников в «Челси»

 
29 Августа 2022 • 18:57 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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30.08 21:45

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель посетовал на то, что остался с двумя здоровыми центральными полузащитниками перед очередным матчем чемпионата Англии. В ближайшем туре «синие» отправятся в гости к «Саутгемптону».

Канте травмирован, Ковачич пребывает в плохой игровой форме, а Галлахер дисквалифицирован, что осложняет жизнь «пенсионерам» накануне важнейшего поединка против «святых».

«Это большая головная боль для меня. Я бы предпочел лучше, чтобы у меня болела голова от того, кто сыграет, и кто будет в запасе. Нам придется поломать голову, чтобы подобрать состав на ближайшую игру», - признался Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Апл Томас Тухель Чемпионат Англии
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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