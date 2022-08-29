Тухель посетовал на дефицит полузащитников в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель посетовал на то, что остался с двумя здоровыми центральными полузащитниками перед очередным матчем чемпионата Англии. В ближайшем туре «синие» отправятся в гости к «Саутгемптону».

Канте травмирован, Ковачич пребывает в плохой игровой форме, а Галлахер дисквалифицирован, что осложняет жизнь «пенсионерам» накануне важнейшего поединка против «святых».

«Это большая головная боль для меня. Я бы предпочел лучше, чтобы у меня болела голова от того, кто сыграет, и кто будет в запасе. Нам придется поломать голову, чтобы подобрать состав на ближайшую игру», - признался Тухель.