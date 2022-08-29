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Фофана пройдёт медосмотр в США, чтобы владельцы «Челси» проверили его прошлогоднюю травму

 
29 Августа 2022 • 10:35 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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30.08 21:45

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана отправится в США для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в «Челси». Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, на такой шаг пошли владельцы «синих», которые хотят полностью убедиться, что прошлогодняя травма футболиста не повлияет на дальнейшее развитие его карьеры.

Напомним, что сумма трансфера за Фофана должна составить 85 миллионов евро. Француз должен стать самой дорогой продажей в истории «Лестера».

Ожидается, что официальное объявление о трансфере Фофана должно состояться в середине недели. Футболист настоял на своём переходе, надавив на руководством «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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