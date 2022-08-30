«Саутгемптон» одержал волевую победу в матче с «Челси»

В пятом туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Саутгемптона» и потерпел неудачу, хотя начиналось всё неплохо. В середине первого тайма Кай Хаверц снабдил мячом Рахима Стерлинга, а тот в борьбе с защитником все же нанес голевой удар. «Святые» быстро восстановили паритет - Ромео Лавия подобрал мяч на линии штрафной и поразил цель. Решающий гол на 45-й минуте с центра штрафной забил Адам Армстронг - 2:1 в пользу «Саутгемптона», который с 7 очками настиг лондонцев на седьмом месте.
Протокол игры
|23'Стерлинг Рахим (0:1)
|(1:1) Лавия Ромео28'
|(2:1) Армстронг Адам45'
Базуну Гэвин•Уокер-Питерс Кайл•Белла-Котчап Армель•Салису Мохаммед• 53'Перро Ромен73' (Дженепо Мусса (73') •Лавия Ромео60' (Арибо Джо (60') •Диалло Ибраима•Эльюнусси Мохамед•Уорд-Праус Джеймс• 64'Армстронг Адам86' (Лянко Войнович (86') •Адамс Че
Менди Эдуар•Аспиликуэта Сесар67' (Чилуэлл Бен (67') •Силва Тьяго•Кулибали Калиду•Кукурелья Марк•Лофтус-Чик Рубен46' (Ковачич Матео (46') •Жоржиньо II67' (Броя Армандо (67') •Маунт Мэйсон•Зиеш Хаким•Стерлинг Рахим•Хаверц Кай66' (Пулишич Кристиан (66') 80'
30 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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