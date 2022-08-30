«Саутгемптон» одержал волевую победу в матче с «Челси»

В пятом туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Саутгемптона» и потерпел неудачу, хотя начиналось всё неплохо. В середине первого тайма Кай Хаверц снабдил мячом Рахима Стерлинга, а тот в борьбе с защитником все же нанес голевой удар. «Святые» быстро восстановили паритет - Ромео Лавия подобрал мяч на линии штрафной и поразил цель. Решающий гол на 45-й минуте с центра штрафной забил Адам Армстронг - 2:1 в пользу «Саутгемптона», который с 7 очками настиг лондонцев на седьмом месте.