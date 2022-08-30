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«Саутгемптон» одержал волевую победу в матче с «Челси»

 
30 Августа 2022 • 23:40 Комментировать
Саутгемптон
2:1
Челси
окончен

В пятом туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Саутгемптона» и потерпел неудачу, хотя начиналось всё неплохо. В середине первого тайма Кай Хаверц снабдил мячом Рахима Стерлинга, а тот в борьбе с защитником все же нанес голевой удар. «Святые» быстро восстановили паритет - Ромео Лавия подобрал мяч на линии штрафной и поразил цель. Решающий гол на 45-й минуте с центра штрафной забил Адам Армстронг - 2:1 в пользу «Саутгемптона», который с 7 очками настиг лондонцев на седьмом месте.

Протокол игры  
Саутгемптон2:1Челси
  23'Стерлинг Рахим (0:1)
(1:1) Лавия Ромео28'  
(2:1) Армстронг Адам45'  
Базуну ГэвинУокер-Питерс КайлБелла-Котчап АрмельСалису Мохаммед  53'Перро Ромен 73' (Дженепо Мусса ( 73') Лавия Ромео 60' (Арибо Джо ( 60') Диалло ИбраимаЭльюнусси МохамедУорд-Праус Джеймс  64'Армстронг Адам 86' (Лянко Войнович ( 86') Адамс Че
Запасные: Валери ЯнМаккарти АлексБеднарек ЯнУолкотт ТеоМара СекуАрмстронг Стюарт
Менди ЭдуарАспиликуэта Сесар 67' (Чилуэлл Бен ( 67') Силва ТьягоКулибали КалидуКукурелья МаркЛофтус-Чик Рубен 46' (Ковачич Матео ( 46') Жоржиньо II 67' (Броя Армандо ( 67') Маунт МэйсонЗиеш ХакимСтерлинг РахимХаверц Кай 66' (Пулишич Кристиан ( 66'  80')
Запасные: Вейл ХарвиГилмор БиллиДжеймс Рис IIЧуквуэмека КарниАррисабалага КепаАмпаду Этан
30 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Челси Саутгемптон
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окончен Фулхэм 2:1 Брайтон 3.30 3.30 2.30
окончен Кристал Пэлас 1:1 Брентфорд 2.10 3.45 3.55
окончен Саутгемптон 2:1 Челси 5.50 4.20 1.65
Идет 91 минута Лидс 1:1 Эвертон
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.50 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 6.90
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.00
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