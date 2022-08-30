«Брайтон» активно работает над трансфером полузащитника «Челси»

«Брайтон» до конца трансферного окна хочет усилиться полузащитником «Челси» Билли Гилмором. По информации от журналиста Фабрицио Романо, шотландский хавбек всё ещё может оказаться в стане «чаек».

Гилмор очень нравится главному тренеру «Брайтона» Грэму Поттеру. При этом клуб не может взять шотландца в аренду, ведь ранее «чайки» арендовали у «Челси» защитника Леви Колвилла. Регламент АПЛ запрещает отдавать более одного игрока в аренду в одну и ту же команду, поэтому сделка может состояться на постоянной основе.

Прошлый сезон Гилмор провёл в «Норвиче», который вылетел в Чемпионшип. 21-летний игрок отметился за «канареек» одним голевым пасом в 24 матчах АПЛ.