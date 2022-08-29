Обамеянг хочет высокую зарплату в «Челси», но клуб готов предложить лишь бонусы за результативность

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг пока далёк от перехода в «Челси». Лондонцы не могут согласовать сделку ни с каталонцами, ни с самим футболистом.

По сведениям от инсайдера Дэвида Орнштейна, клубы пока сильно расходятся в сумме компенсации. Сам 33-летний форвард пока также не согласовал условия личного контракта. Дело в том, что Обамеянг хочет получать в «Челси» большую зарплату, тогда как клуб готов предложить игроку лишь средний оклад с бонусами за результативность.

Напомним, что Обамеянг провёл пока всего один матч в новом сезоне испанской Ла Лиги, где не отметился ни одним результативным действием.