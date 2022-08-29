Английский комментатор не верит в то, что Захарян будет играть в «Челси»

Английский комментатор Джон Брэдли высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Отметим, что ранее Брэдли комментировал матчи РПЛ для телеканала ESPN.

По мнению журналиста, осуществить этот переход из-за строгих правил АПЛ к иностранным игрокам будет проблематично. Однако если такой трансфер всё-таки состоится, то Брэдли не сомневается в том, что российский футболист будет отдан в аренду.

«Арсен не будет играть за «Челси» уже в этом сезоне. Летом лондонцы подписали уже нескольких тинейджеров, и, судя по всему, ни один из них в ближайшее время не будет играть в основе», — цитирует Брэдли «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний Захарян провёл в составе «бело-голубых» шесть матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.