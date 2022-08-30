Переход Алонсо в «Барселону» неизбежен

Защитник «Челси» Маркос Алонсо точно перейдёт в «Барселону» нынешним летом, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, каталонский клуб также постарается подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в последние дни текущего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб намерен включить Алонсо в сделку по переходу нападающего «сине-гранатовых» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года. Всего в составе «синих» 31-летний испанец провёл 212 матчей, забив 29 голов и отдав 23 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 12 миллионов евро.