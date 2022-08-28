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Обамеянг хочет перейти в «Челси», а не в «Манчестер Юнайтед»

 
28 Августа 2022 • 11:15 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
Через 7 ч. 57 мин.

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщил журналист Фабрицио Романо для CaughtOffside.

По информации источника, руководство манкунианцев сделало запрос в каталонский клуб о возможности приобрести 33-летнего габонца, однако сам футболист предпочитает присоединиться к «Челси», который также заинтересован в услугах форварда «сине-гранатовых».

Напомним, что Обамеянг перешёл в «Барселону» в январе нынешнего года из лондонского «Арсенала». Всего в составе испанского клуба нападающий провёл 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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