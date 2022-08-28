Левандовски - первый игрок «Барселоны», забивший четыре гола за первые свои три матча в Ла Лиге

В матче третьего тура чемпионата испанской Ла Лиги «Барселона» уверенно расправляется с «Вильядолидом», забив тому два гола уже в первом тайме. Во второй половине игры еще один мяч добавил Роберт Левандовски, который сделал свой второй дубль после того, как забил два мяча «Реал Сосьедаду».

Поляк стал первым игроком «Барселоны» в 21-м веке, который забил четыре гола в первых своих трех матчах Ла Лиги. Последним, кому удавалось что-то подобное в составе «Барселоны» в прошлом веке, был бразилец Ромарио.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Вальядолидом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.