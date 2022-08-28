Стало известно, какое требование «Барселона» выдвинула Френки де Йонгу

Источник раскрыл детали переговоров между «Барселоной» и Френки де Йонгом по сокращению зарплаты.

Как уже неоднократно сообщалось, руководство «Барселоны» предлагало голландцу либо перейти в другой клуб, либо согласиться урезать зарплату, но де Йонга не устраивали оба варианта. Судя по всему, 25-летний футболист всё же решил остаться, согласившись на условия каталонцев. По данным журналиста Херарда Ромеро, «Барселона» попросила хавбека отказаться от 35-40% процентов его зарплаты по нынешнему контракту.

Френки де Йонг, напомним, этим летом мог перебраться в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», но не согласился на переезд в Англию.