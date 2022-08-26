«Барселона» и «Челси» до сих пор не согласовали одну деталь в переговорах по Обамеянгу

Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Челси», но согласие «Барселоны» ещё не получено.

Многочисленные ресурсы сообщили, что трансфер форварда в «Челси» практически неизбежно произойдёт в ближайшие дни, однако инсайдер Фабрицио Романо не столь категоричен в своих заявлениях. По его данным, переговоры продолжаются, но договорённость ещё не достигнута. Дело в том, что «Челси» рассчитывает включить в сделку защитника Маркоса Алонсо, на которого претендует «Барселона», а каталонцы в свою очередь хотят получить от «синих» только деньги.

Продажа Пьер-Эмерика Обамеянга за обозначенную ранее сумму (около 25 млн евро) поможет «Барселоне» зарегистрировать Жюля Кунде.