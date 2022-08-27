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«МЮ» готов отдать за Депая 10 миллионов евро

 
27 Августа 2022 • 15:15 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Манчестер Юнайтед
1 4.20 X 4.00 2 1.80
2-й тайм

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в скором времени может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает United Zone, «красные дьяволы» готовы предложить за нидерландца 10 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» в данный момент нуждается в нападающем на замену Эдинсону Кавани, который покинул команду на правах свободного агента. Депай является одним из самых доступных вариантов на рынке. Более того, игрок очень нравится Эрику тен Хагу.

«Барселона» будет только рада избавиться от Депая, которого приобрела год назад для бывшего тренера Рональда Кумана. Сам Мемфис уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Идет 63 минута Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
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27.08  17:00 Брайтон ... Лидс
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
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