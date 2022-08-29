Мактоминай рассказал, что нужно «МЮ» для побед

Хавбек «МЮ» Скотт Мактоминай высказался о победе над «Саутгемптоном» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Бруно Фернандеса.

«Нам необходим огонь внутри нас, как только же он гаснет, у команды возникают проблемы. Нам нужно поддерживать это пламя. Мы должны держаться все вместе, тогда все получится. Командный дух – это самое главное», - приводит слова футболиста The Athletic.

Напомним, что после провального старта подопечные Эрика тен Хага одержали две победы подряд. Сейчас «МЮ» занимает восьмое место в таблице АПЛ.