Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мендеш пытается пристроить Роналду в «Милан», чтобы Леау ушёл в «Челси»

 
26 Августа 2022 • 13:02 Комментировать (1)
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, пытается пристроить своего клиента в «Милан». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, португальский агент хочет, чтобы после перехода Роналду в стан «россонери», Рафаэл Леау отправился в лондонский «Челси», который готов заплатить за трансфер большую сумму.

Напомним, что Роналду не оставляет попыток покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца трансферного окна. При этом в услугах португальца пока не заинтересована ни одна большая команда, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Роналду забил 18 голов в Английской премьер-лиге. Леау, в свою очередь, отметился 11 мячами в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Рафаэл Леау Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
26 Августа 2022 в 13:39
Афоня хочет пристроить студента-практиканта... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.08  14:30 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.30 4.00 1.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
14:22 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Меня не удивляет интерес «Челси» к Захаряну»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Паркер – о матче с «Ливерпулем»: «Мы сыграем с командой, которая хочет дать реакцию»
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Агент Захаряна рассказал о переговорах с «Челси»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может попросить Бернарду Силву заявить о своём желании уйти
14:08 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сможем ли мы заменить Пепе? Мы постараемся»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «В Англии сложно играть нападающего, но думаю, в последние месяцы я хорошо справлялся»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Лапорт должен вернуться в строй в сентябре
13:08 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Захаряна в «Челси»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Исак подписал с «Ньюкаслом» контракт до 2028 года
13:02 · Англия. Премьер-лига
Мендеш пытается пристроить Роналду в «Милан», чтобы Леау ушёл в «Челси» 1
12:57 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Захаряне в Англии: «Это же «Челси», а не какой-то турецкий клуб, надо переходить»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Челси» не предлагал 70 миллионов евро за Гордона»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Хау подтвердил, что «Ньюкасл» ведёт переговоры с «МЮ» по трансферу Дубравки
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» расторг контракт с бывшим защитником «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» официально
12:25 · Россия. Премьер-лига
Орещук посоветовал Захаряну не переходить в «Челси»
Все новости
Рекомендуем