Мендеш пытается пристроить Роналду в «Милан», чтобы Леау ушёл в «Челси»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, пытается пристроить своего клиента в «Милан». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, португальский агент хочет, чтобы после перехода Роналду в стан «россонери», Рафаэл Леау отправился в лондонский «Челси», который готов заплатить за трансфер большую сумму.

Напомним, что Роналду не оставляет попыток покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца трансферного окна. При этом в услугах португальца пока не заинтересована ни одна большая команда, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Роналду забил 18 голов в Английской премьер-лиге. Леау, в свою очередь, отметился 11 мячами в Серии А.