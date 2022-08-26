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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Марсьяль опять угодил в лазарет «Манчестер Юнайтед»

 
26 Августа 2022 • 17:10 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
Через 21 ч. 1 мин.

Форвард Антони Марсьяль пропустил два стартовых матча «Манчестер Юнайтед» в новом чемпионате из-за травмы. В третьем туре Премьер-лиги француз, наконец, сыграл. Он вышел на замену и провёл целый второй тайм поединка с «Ливерпулем». За 45 минут Марсьяль отметился результативной передачей.

Теперь же Антони Марсьяль снова угодил в лазарет. На пресс-конференции главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что француз имеет проблемы с ахиллом. Марсьяль пропустит гостевой матч Премьер-лиги против «Саутгемптона», который пройдёт в субботу, 27 августа, и стартует в 14:30 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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27.08  14:30 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.30 4.00 1.75
27.08  17:00 Манчестер Сити ... Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
27.08  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.00 3.50 3.75
27.08  17:00 Челси ... Лестер 1.40 4.90 7.70
27.08  17:00 Ливерпуль ... Борнмут 1.11 9.50 23.00
27.08  17:00 Брайтон ... Лидс
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