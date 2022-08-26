​Марсьяль опять угодил в лазарет «Манчестер Юнайтед»

Форвард Антони Марсьяль пропустил два стартовых матча «Манчестер Юнайтед» в новом чемпионате из-за травмы. В третьем туре Премьер-лиги француз, наконец, сыграл. Он вышел на замену и провёл целый второй тайм поединка с «Ливерпулем». За 45 минут Марсьяль отметился результативной передачей.

Теперь же Антони Марсьяль снова угодил в лазарет. На пресс-конференции главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что француз имеет проблемы с ахиллом. Марсьяль пропустит гостевой матч Премьер-лиги против «Саутгемптона», который пройдёт в субботу, 27 августа, и стартует в 14:30 по Москве.