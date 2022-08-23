Варан – о Каземиро: «Он настоящий воин»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал переход в команду полузащитника Каземиро из мадридского «Реала». Напомним, что француз выступал вместе с бразильцем за «сливочных» с 2013 по 2021 год.

«Очень взволнован. Я отлично знаю его качества. Он внесёт баланса в команду и улучшит менталитет. Это настоящий воин, поэтому я думаю, что он будет наслаждаться английским футболом», – цитирует француза журналист Саймон Пич.

Ранее появлялась информация, что Варан потратил почти целый день для того, чтобы убедить Каземиро перебраться в «Манчестер Юнайтед». Сам француз прибыл на «Олд Траффорд» прошлым летом.