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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан – о Каземиро: «Он настоящий воин»

 
23 Августа 2022 • 15:43 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал переход в команду полузащитника Каземиро из мадридского «Реала». Напомним, что француз выступал вместе с бразильцем за «сливочных» с 2013 по 2021 год.

«Очень взволнован. Я отлично знаю его качества. Он внесёт баланса в команду и улучшит менталитет. Это настоящий воин, поэтому я думаю, что он будет наслаждаться английским футболом», – цитирует француза журналист Саймон Пич.

Ранее появлялась информация, что Варан потратил почти целый день для того, чтобы убедить Каземиро перебраться в «Манчестер Юнайтед». Сам француз прибыл на «Олд Траффорд» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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