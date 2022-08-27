Фернандеш забил свой первый гол в новом сезоне АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш открыл счёт в выездном матче четвёртого тура Английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Этим самым португалец забил свой первый гол в новом сезоне.

Этот мяч стал для Фернандеша первым в АПЛ со 2 мая. Тогда полузащитник отличился голом в ворота «Брентфорда». С тех пор Бруну не мог отличиться в Английской премьер-лиге 5 матчей подряд.

Напомним, что в прошлом сезоне Фернандеш забил 10 голов в чемпионате. Португалец перебрался на «Олд Траффорд» зимой 2020 года из лиссабонского «Спортинга» и с тех пор стал одним из ключевых игроков «красных дьяволов».