Каррагер: «Кажется, что ван Дейку в некоторых моментах не хватает скорости»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от выступлений защитника мерсисайдцев Виргила ван Дейка во вчерашнем матче против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что подопечные Юргена Клоппа уступили на «Олд Траффорд» 1:2.

«К ван Дейку у меня есть всего один вопрос как к защитнику. Для своей позиции он в большинстве случаев действует на 10 из 10. Но меня посещает один вопрос: не кажется ли, что ван дейку в некоторых моментах не хватает скорости?», – цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, что ван Дейк вчера действовал в паре с Джо Гомесом. Основной партнёр нидерландца по обороне в лице Жоэля Матипа в данный момент травмирован.