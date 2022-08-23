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Каррагер: «Кажется, что ван Дейку в некоторых моментах не хватает скорости»

 
23 Августа 2022 • 09:58 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от выступлений защитника мерсисайдцев Виргила ван Дейка во вчерашнем матче против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что подопечные Юргена Клоппа уступили на «Олд Траффорд» 1:2.

«К ван Дейку у меня есть всего один вопрос как к защитнику. Для своей позиции он в большинстве случаев действует на 10 из 10. Но меня посещает один вопрос: не кажется ли, что ван дейку в некоторых моментах не хватает скорости?», – цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, что ван Дейк вчера действовал в паре с Джо Гомесом. Основной партнёр нидерландца по обороне в лице Жоэля Матипа в данный момент травмирован.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Виргил Ван Дейк
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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