Ван Нистелрой: «Мы хотим сохранить Гакпо»

Главный тренер ПСВ Эйндховен Руд ван Нистелрой прокомментировал возможный переход нападающего Коди Гакпо в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что нидерландец может перебраться на «Олд Траффорд», если манкунианцы не смогут купить у «Аякса» Антони.

«В последнее время ходит очень много слухов, но наша позиция ясна – мы хотим сохранить Гакпо. Его отношение к тренировкам ни капли не изменилось. Это очень хорошо для молодого игрока», – заявил ван Нистелрой на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с «Глазго Рейнджерс».

Напомним, что сам ван Нистелрой ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и выиграл с клубом чемпионат Англии.