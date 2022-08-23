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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Нистелрой: «Мы хотим сохранить Гакпо»

 
23 Августа 2022 • 15:10 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Главный тренер ПСВ Эйндховен Руд ван Нистелрой прокомментировал возможный переход нападающего Коди Гакпо в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что нидерландец может перебраться на «Олд Траффорд», если манкунианцы не смогут купить у «Аякса» Антони.

«В последнее время ходит очень много слухов, но наша позиция ясна – мы хотим сохранить Гакпо. Его отношение к тренировкам ни капли не изменилось. Это очень хорошо для молодого игрока», – заявил ван Нистелрой на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с «Глазго Рейнджерс».

Напомним, что сам ван Нистелрой ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и выиграл с клубом чемпионат Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Руд Ван Нистелрой Коди Гакпо
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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