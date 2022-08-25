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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель прокомментировал интерес к Менье со стороны «МЮ» и «Барселоны»

 
25 Августа 2022 • 14:56 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Бывший капитан, а ныне спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» к правому защитнику «шмелей» Тома Менье.

«В данный момент мы не рассматриваем вариант с его продажей», – цитирует Келя BVB News Blog.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона» хотели бы приобрести правого защитника до конца трансферного окна. «Сине-гранатовые» также интересуются Хуаном Фойтом из «Вильярреала». Что касается «красных дьяволов», англичане могут переключить внимание на Дензела Дюмфриса из миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Тома Менье Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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