Агент де Йонга вернулся из Лондона, где предположительно вёл переговоры с английским клубом

Агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга вернулся из Лондона. По информации от журналиста Херарда Ромеро, в столице Великобритании представитель нидерландца предположительно вёл переговоры с одним из английских клубов.

Напомним, что в услугах де Йонга заинтересованы два клуба – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды были готовы заплатить требуемую сумму компенсации в размере 80-90 миллионов евро, чтобы заполучить футболиста.

Тем не менее, пока всё идёт к тому, что де Йонг останется в «Барселоне». При этом каталонский клуб задолжал нидерландцу зарплату в размере 21 миллиона евро.