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Агент де Йонга вернулся из Лондона, где предположительно вёл переговоры с английским клубом

 
26 Августа 2022 • 09:43 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга вернулся из Лондона. По информации от журналиста Херарда Ромеро, в столице Великобритании представитель нидерландца предположительно вёл переговоры с одним из английских клубов.

Напомним, что в услугах де Йонга заинтересованы два клуба – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды были готовы заплатить требуемую сумму компенсации в размере 80-90 миллионов евро, чтобы заполучить футболиста.

Тем не менее, пока всё идёт к тому, что де Йонг останется в «Барселоне». При этом каталонский клуб задолжал нидерландцу зарплату в размере 21 миллиона евро.

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Челси Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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