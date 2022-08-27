​«Манчестер Юнайтед» выиграл гостевой матч АПЛ впервые за полгода

В субботу «Манчестер Юнайтед» порадовал своих болельщиков минимальной гостевой победой над «Саутгемптоном», добытой за счёт единственного гола Бруну Фернандеша. Таким образом, «красные дьяволы» прервали свою серию неудач в матчах Премьер-лиги на выезде. В прошлый раз набрать три очка на чужом поле «МЮ» удавалось ещё 20 февраля в гостях у «Лидса» (4:2). После той игры манкунианцы выдали серию из семи поражений в чемпионате на выезде.

Следующий матч Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в первый день осени. Команда Эрика тен Хага снова будет играть на выезде – теперь против «Лестера».