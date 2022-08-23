«Вулверхэмптон» не хочет продавать Нету, но 60 миллионов евро могут переубедить руководство клуба

Руководство «Вулверхэмптона» будет готово отпустить своего вингера Педру Нету за 60 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Райан Тэйлор. Отмечается, что после продажи полузащитника Моргана Гиббса-Уайта в «Ноттингем Форест» за сумму в районе 55 миллионов, у «волков» нет острой необходимости в продажах, поэтому клуб завысил ценник на Нету.

Напомним, что Педру является главной трансферной целью лондонского «Арсенала» до закрытия окна. Также 21-летний португалец интересен «Манчестер Юнайтед», хотя более приоритетным вариантом для манкунианцев является вингер амстердамского «Аякса» Антони.