Каземиро сегодня проведёт первую тренировку в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сегодня проведёт свою первую тренировку в новом клубе. Игрок должен быть доступен на матч против «Саутгемптона», который состоится в эту субботу в 14:30 по московскому времени.

Напомним, что Каземиро ранее перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала». Футболист признался, что сразу решил покинуть «сливочных» после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем».

Каземиро обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 70 миллионов евро, но в будущем сумма может увеличиться до 80 миллионов с учётом бонусов. В стане «красных дьяволов» бразилец будет зарабатывать больше, чем в мадридском «Реале».