«МЮ» готовит третье предложение по Антони, оно составит свыше 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает третье предложение по трансферу вингера «Аякса» Антони. По информации от Talksport, «красные дьяволы» хотят предложить за футболиста сумму в районе 101 миллиона евро.

«Манчестер Юнайтед» надеется, что этой сумму будет достаточно для того, чтобы удовлетворить финансовые запросы «Аякса». Так как амстердамский клуб хочет сохранить бразильца, чтобы переубедить их потребуется большая сумма.

Сам Антони уже согласовал личные условия контракта с «Манчестер Юнайтед». Бразилец в данный момент давит на руководство, чтобы ускорить свой трансфер на «Олд Траффорд».