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«МЮ» может расстаться с одним из игроков атаки после подписания Антони

 
25 Августа 2022 • 01:31 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может покинуть команду, если этим летом будет подписан Антони.

Футболист «Аякса» может уже в скором времени примерить футболку «Манчестер Юнайтед», о чём сообщают многочисленные источники из Англии. Приход дорогостоящего левого вингера, вероятно, приведёт к расставанию с другим игроком данной позиции – Энтони Эланга. По информации журналиста Саймона Джонса, «красные дьяволы» будут готовы отпустить 20-летнего шведа в аренду сразу после покупки бразильца. Интерес к игроку уже проявляет «Эвертон».

Энтони Эланга провёл 32 матча в составе «Манчестер Юнайтед», записав себе в актив четыре гола и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эвертон Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони Энтони Эланга
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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