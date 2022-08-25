«МЮ» может расстаться с одним из игроков атаки после подписания Антони

Вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может покинуть команду, если этим летом будет подписан Антони.

Футболист «Аякса» может уже в скором времени примерить футболку «Манчестер Юнайтед», о чём сообщают многочисленные источники из Англии. Приход дорогостоящего левого вингера, вероятно, приведёт к расставанию с другим игроком данной позиции – Энтони Эланга. По информации журналиста Саймона Джонса, «красные дьяволы» будут готовы отпустить 20-летнего шведа в аренду сразу после покупки бразильца. Интерес к игроку уже проявляет «Эвертон».

Энтони Эланга провёл 32 матча в составе «Манчестер Юнайтед», записав себе в актив четыре гола и три результативные передачи.