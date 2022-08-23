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Байи сегодня попрощается с партнёрами по «МЮ» в Каррингтоне

 
23 Августа 2022 • 10:58 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи находится в шаге от перехода в «Марсель». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях, ивуариец сегодня попрощается с партнёрами в Каррингтоне, после чего отправится во Францию для завершения перехода в стан «провансальцев».

Напомним, что Байи перейдёт в «Марсель» на правах аренды с правом выкупа за сумму в районе 10 миллионов евро. Эта опция станет обязательной, если «провансальцам» удастся финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Байи ранее мог отправиться в «Милан», но итальянский клуб этим летом охладил свой интерес к ивуарийцу.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Манчестер Юнайтед Эрик Байи Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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